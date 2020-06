Einen weiteren starken Monat hätten Goldunternehmen verzeichnet. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten im Allgemeinen den Erwartungen entsprochen, während die Auswirkungen der COVID-bezogenen Schließungen laut Foster im zweiten Quartal voll zum Tragen kommen würden. Die weltweite Produktion dürfte im April nur zu 12 Prozent stillgestanden haben und mittlerweile wieder fast komplett hochgefahren sein, da die Unternehmen ihr Betriebsverhalten schnell angepasst hätten - was allerdings zu erhöhten Kosten führe.



"Die Fusions- und Akquisitionstätigkeit in der Branche setzt sich in einem gemäßigten Tempo fort", sage Foster. Im gegenwärtigen Bullenmarkt seien Fusionen unter Gleichen häufiger geworden, weil die Unternehmen Wege fänden, den Wert und die Aktionärsrenditen zu steigern, anstatt zu viel Geld auszugeben, um schlichtweg nur die Unzen-Produktion anzukurbeln.



In einem Bullenmarkt würden sich in der Regel zuerst die Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bewegen, gefolgt von einer stärkeren Performance der mittleren und kleinen Unternehmen bei einem voranschreitenden Markt. Die Performanceverzögerung zwischen den großen und kleineren Unternehmen werde normalerweise in Wochen gemessen, jedoch warte Foster nach einem Jahr immer noch darauf, dass sich die kleineren Unternehmen überdurchschnittlich entwickeln würden.



Eine Klasse kleiner Unternehmen seien laut Joe Foster so genannte Junior-Entwickler - Unternehmen, die Risiken eingehen würden, um die Goldminen der Zukunft zu finden und zu erschließen. "Die meisten werden ihr Ziel nicht erreichen, aber einige werden Erfolg haben und spektakuläre Renditen erzielen, lange bevor sie für die passiven Indexfonds in Frage kommen", erkläre Foster. "Als aktive Portfoliomanager sind wir bestrebt, Junior-Entwickler mit Projekten zu identifizieren, die sich zu rentablen Minen entwickeln, die über 100.000 Unzen pro Jahr produzieren können." Wie es scheine, habe sich die Geduld ausgezahlt, denn im Mai seien laut Foster viele Junior-Entwickler zum Leben erwacht. (23.06.2020/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - In seinem aktuellen Goldkommentar erklärt Joe Foster, Portfoliomanager bei VanEck, dass der Goldpreis am 18. Mai nach Warnungen vor den Risiken, die das Coronavirus für Wirtschaft und Anlagepreise verursachen könnte, mit 1.765 US-Dollar ein neues Siebenjahreshoch erreicht hat.Auch wenn der Goldpreis bei den kurzzeitigen Höchstständen an den Aktienmärkten zwischenzeitlich wieder zurückgegangen sei, habe Gold den Mai mit 2,6 Prozent im Plus geschlossen.