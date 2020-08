Die direkten Profiteure des Goldpreisanstiegs seien natürlich die Produzenten und Förderer. Sie würden aber die Chance auf eine im Vergleich zum Preis des Edelmetalls überproportionale Kursentwicklung bieten, da aufgrund der bestehenden Produktionskosten bei steigenden Goldpreisen eine Art "natürlicher Hebel" bestehe. Auf der anderen Seite seien Minenaktien aber auch mit höheren Risiken verbunden, sollte der Preis für das Edelmetall wider Erwarten einbrechen.



Minengesellschaften würden nach ihrem Entwicklungsstand unterschieden: Majors wie Barrick Gold und Newmont Gold seien große und etablierte Konzerne, die ihrer Geschäftstätigkeit schon seit langer Zeit nachgehen würden. Demgegenüber stehen Developer, die über nachgewiesene Edelmetallbestände verfügen, diese schon abbauen oder in Kürze damit beginnen, so die Analysten der der Raiffeisen Centrobank. Bei den so genannten Explorern handle es sich um Gesellschaften, die nach Gold suchen würden, aber noch über keine nachgewiesenen Bestände verfügen würden.



Der Kurssturz von Gold von 2012 bis 2015 habe die Minengesellschaften gehörig unter Druck gebracht. Die Kosten hätten dringend gesenkt werden müssen. Dabei hätten Unternehmen wie Barrick Gold auch nicht davor zurückgeschreckt, Minen zeitweise zu schließen. Die Zahlen der vergangenen beiden Geschäftsjahre würden aber zeigen, dass die meisten Konzerne die Rosskur hinter sich und die Produktionskosten deutlich gesenkt hätten. Nun würden sie wieder auf Wachstumskurs schalten. Neue Projekte würden erschlossen. Zudem sei das Übernahmefieber in dem Sektor ausgebrochen. 2018 habe Barrick Gold den Konkurrenten Randgold gekauft. Anfang 2019 habe Newmont Mining bekannt gegeben, Goldcorp zu übernehmen.



Neben dem Goldpreis selbst würden zahlreiche weitere Faktoren die Kursentwicklung von Minenaktien beeinflussen. Dazu würden unter anderem die vorhandenen Goldreserven der Minenkonzerne, der Erzgehalt, die Kosten, die Rentabilität, die Qualität der Bilanz und des Managements gehören. Die Vielzahl der kursbeeinflussenden Faktoren verdeutliche, dass Investments in Aktien von Minengesellschaften eher für erfahrene Anleger geeignet seien. (05.08.2020/ac/a/m)





Am 27. Juli sei es dann soweit gewesen: Am frühen Morgen sei das Edelmetall über die Marke von 1.921 Dollar gesprungen. Für den Gold-Run würden Analysten mehrere Gründe ausmachen: So habe der Dollar zuletzt ein 22-Monats-Tief erreicht. Damit sei der Kauf des Edelmetalls für Anleger außerhalb des Dollarraums relativ attraktiv. Außerdem hätten sich die weltweiten Wirtschaftsaussichten weiter eingetrübt und die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken sorge für weitere Inflationssorgen.