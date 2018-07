Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist kein Freund der Sommerhitze, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Zusammenhang hätten sie sich auf die Suche nach Assetklassen gemacht, welchen die "Sommerbräune" stehe. Sie würden für die Sommerzeit zwischen 21. Juni und 22. September Gold aufs Spielfeld rufen. Hierbei habe ein Investment in den Sommermonaten, bei einer analogen Zeitreihe vom 30.12.1987 bis zum 31.05.2018, eine Geldeinheit (GE) auf 1,64 GE anwachsen lassen. Dieses Ergebnis wecke das Interesse der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Somit würden sie einen Schritt weiter gehen und den DAX mit Gold kombinieren. Außerhalb der Sommerzeit würden sie in den DAX investieren. Im Sommerzeitraum hätten sie indes auf den Goldpreis gesetzt. Diese Kombination lasse eine Geldeinheit, ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und Steuern, auf sagenhafte 51 GE anwachsen. Dieses Ergebnis werde insbesondere (bei einer nahezu unveränderten Volatilität von rund 19%) durch den Zuwachs ab Juni 2009 erzielt. Davor sehe man einen relativen Gleichlauf. Des Weiteren hätten die Analysten die hier beschriebene Vorgehensweise ebenfalls mit Silber untersucht. Der kleine Bruder vom Gold schlage sich jedoch einen Tick schlechter. In den Sommermonaten wachse eine GE auf 1,26 GE. Die DAX-Silber-Kombination lasse 1 GE auf 40 GE anwachsen. (19.07.2018/ac/a/m)



