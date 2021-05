Nach dem Break über die psychologisch wichtige Marke von 1.900 Dollar nehme Gold nun Kurs auf den horizontalen Widerstand im Bereich bei 1.950/1.960 Dollar. Werde diese bedeutende Hürde überwunden, könnte es rasch in Richtung 2.000 Dollar gehen.



Falle auch diese Marke, stehe noch das Rekordhoch bei 2.075 Dollar als letzter Widerstand im Weg.



Ein Grund für die Hausse seien Äußerungen von Notenbankern der USA und der Eurozone, wonach vorerst nicht mit einer weniger großzügigen Geldpolitik zu rechnen sei. Die Aussicht auf weitere Anleihekäufe durch die Notenbanken stütze die Kurse und sorge im Gegenzug für einen Rückgang der Renditen. Viele Anleger würden daher offensichtlich in Gold umschichten.



Gold habe kräftig Schwung aufgenommen und sollte den Aufwärtstrend fortsetzen. DER AKTIONÄR bleibe bullish. (26.05.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat seinen Aufwärtstrend am Mittwoch fortgesetzt und ist zum ersten Mal seit Januar über 1.900 Dollar geklettert, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Halte das positive Sentiment an, könnte es bereits in den kommenden Tagen zum nächsten Kaufsignal kommen. Schritt für Schritt nähere sich der Goldpreis wieder seinem Rekordhoch an.