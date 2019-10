Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ging es in den vergangenen Monaten leicht abwärts, nachdem bei 1.555 USD ein kleines Doppeltop ausgebildet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Rally pausiere seitdem. Das letzte Verkaufssignal unterhalb der 1.480 USD habe sich aber nicht durchgesetzt. Knapp darüber habe sich Gold fangen können.



Sollte sich der Kursverlauf nach dem Rücklauf über die 1.480 USD auch aus dem Abwärtstrend der Vorwochen bewegen, derzeit oberhalb der 1.504 USD, könnte eine neue Aufwärtswelle starten. Eine Rally in Richtung der 1.555 USD und anschließend bis in den Bereich 1.600 USD wäre in diesem Fall möglich. Abgaben unter 1.480 USD dürften hingegen einen Rücklauf bis 1.440 USD einleiten. (24.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



