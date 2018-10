Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Einbruch an das Kursziel bei 1.160 USD startete bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine Erholung, die ab Mitte August wieder über die Hürde bei 1.199 USD führte, jedoch im Bereich von 1.215 USD auf Widerstand stieß, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In dieser Zeit habe der Wert zwischen dieser Hürde und der Unterstützung bei 1.180 USD seitwärts tendiert. Ein bullischer Doppelboden bei 1.180 USD habe die Seitwärtskorrektur beendet und Gold sei dynamisch über die Barrieren bei 1.215 und 1.220 USD angezogen. Gestern sei das Zwischenziel bei 1.236 USD erreicht und bereits kurz überschritten worden.



Die Bullen würden aktuell an einem weitreichenden Kaufsignal arbeiten. Ausgehend von 1.220 USD könnte in den nächsten Tagen der Ausbruch über 1.236 USD erfolgen und der Wert bis 1.256 und 1.265 USD klettern. An letzterer Marke könnte es zu einer deutlicheren Korrektur kommen. Werde sie dagegen auch überwunden, wären Zugewinne bis 1.285 und 1.290 USD möglich. Abgaben unter 1.220 USD würden dagegen für eine Korrektur bis 1.215 und darunter ggf. bis 1.205 USD sorgen, ehe dort der nächste Angriff auf die 1.236 USD-Marke starten könne. Darunter käme es hingegen zu einem Abverkauf bis 1.180 USD und damit zum vorläufigen Ende des Anstiegs der letzten Wochen. (24.10.2018/ac/a/m)





