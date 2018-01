Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold beginnt die neue Handelswoche weitgehend unverändert bei knapp 1.350 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Die Schweizer Handelsstatistik, die morgen veröffentlicht werde, dürfte dagegen von untergeordneter Bedeutung sein. Bereits vorliegende Daten aus Hongkong hätten schon gezeigt, dass China im letzten Jahr wenig Gold importiert habe. Daher sei interessanter, ob sich die etwas höhere Goldnachfrage der Vormonate in Indien auch im Dezember fortgesetzt habe.Zwei interessante Aspekte seien in der chinesischen Handelsstatistik zu sehen: Trotz rekordhoher Autoverkäufe habe China im letzten Jahr laut Angaben der Zollbehörde 8% weniger Palladium als im Vorjahr importiert (20 Tonnen), dafür aber gut 10% mehr Platin (79 Tonnen). Da der chinesische Automarkt benzinlastig sei, hätte man das Gegenteil vermuten können. Möglicherweise habe China mehr Platin für Schmuckzwecke eingekauft, was dem Platinpreis im letzten Jahr aber kaum geholfen habe. (29.01.2018/ac/a/m)