Paris (www.aktiencheck.de) - Der drohende Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und zahlreichen anderen Ländern schwebt weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Märkten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Viele Anleger würden sich daher fragen, ob Gold seinen Status als sicherer Hafen verloren habe. Fakt sei: Dass Gold zuletzt trotz der Unsicherheitsfaktoren zur Schwäche geneigt habe, komme nicht von ungefähr. Vor allem der wieder stärker gewordene Dollar habe dem Edelmetall zu schaffen gemacht. Da Gold weltweit in Dollar gehandelt werde, verliere es für Anleger aus dem Nicht-Dollar-Raum an Anziehungskraft, sobald der Greenback an Wert zulege. Auch die gestiegenen Renditen der US-Staatsanleihen dürften beim Gold Spuren hinterlassen haben, zumal Gold weder Zinsen noch eine Dividende biete.Richtig sei aber auch: Noch laufe der globale Wirtschaftsmotor rund, viel mehr halte die Befürchtung, dass die Lage eskalieren könnte, Anleger in Atem. Sollte sich jedoch die Lage rund um die potenziellen Risiken deutlich verschärfen, dürfte Gold auch seinem Ruf als sicherer Anlagehafen wieder gerecht werden, wie zuletzt nach dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise Ende 2008. Abschreiben sollten Anleger das Edelmetall daher noch lange nicht. (29.06.2018/ac/a/m)