Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen setzte sich der im Januar mit einem Doppeltop bei 1.965 USD begonnene Abwärtstrend beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fort und drückte dabei das Edelmetall unter die Supportmarken bei 1.832 und 1.795 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem Tief bei 1.784 USD hätten die Bullen zwar Anfang Februar versucht eine Erholung einzuleiten. Diese sei jedoch noch vor dem kurzfristig zentralen Widerstand bei 1.875 USD gescheitert und der Wert sei erneut in die Knie gegangen. Im gestrigen Handel sei der Goldpreis bereits unter das Zwischentief bei 1.784 USD eingebrochen.



Der Bruch der 1.810-USD-Marke habe die Erholungsphase gestoppt und einen Angriff auf den Keysupport bei 1.764 USD eingeleitet. Abgaben unter die Marke würden auch eine keilförmige Zuspitzung des Kursgeschehens nach unten auflösen und weiteren Abgabedruck aufbauen. In der Folge wäre mit einem Einbruch bis 1.720 und 1.700 USD zu rechnen. Bliebe dort eine Erholung aus, läge das nächste Ziel erst bei 1.670 USD. Sollte Gold dagegen von der Keilunterseite nach oben steigen, wäre im Bereich von 1.812 USD mit der nächsten Abwärtswelle zu rechnen. Darüber käme es dagegen zu einer nachhaltigeren Erholung bis 1.832 und 1.848 USD. (18.02.2021/ac/a/m)

