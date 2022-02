Paris (www.aktiencheck.de) - Die Ukraine-Krise versetzt auch die Edelmetall-Märkte in Aufruhr, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Notenbanken könnten Gold stützenFlankiert woden sei diese Entwicklung von bedeutend höheren Nettozuflüssen in Gold-ETFs, die im Januar mit 2,7 Milliarden Dollar den höchsten Stand seit Mai 2021 erreicht hätten. Abseits der geopolitischen Unsicherheiten stehe Gold weiter im Spannungsfeld der restriktiveren Zinspolitik. Das World Gold Council (WGC) bleibe in seinem "Gold Outlook 2022" unter dem Strich zuversichtlich. Zwar rechne der Verband der Goldbergbauindustrie mit drei weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank FED in diesem Jahr. Doch historisch betrachtet habe sich das Edelmetall nach der ersten Straffung in der Regel von seiner freundlichen Seite gezeigt und habe sogar den S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) übertroffen. Zudem sehe das WGC die Goldnachfrage der Zentralbanken als nachfragetreibenden Faktor. Die Schwankungen dürften dennoch hoch bleiben: Der Anstieg der vergangenen Wochen habe in eine überkaufte Marktlage geführt und könnte eine technische Reaktion nach sich ziehen - vor allem wenn sich die Lage in der Ukraine hoffentlich schneller beruhige als derzeit befürchtet. (25.02.2022/ac/a/m)