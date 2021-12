Dass es trotzdem zu keiner deutlicheren Aufwärtsbewegung gereicht habe, dürfte an dem seit September deutlich gestiegenen USD gelegen haben, der den Kauf von Gold außerhalb des Dollarraums erheblich verteuert habe. Zuvor hätten die sehr positiven Entwicklungen an den internationalen Aktienmärkten sowie möglicherweise auch die zwischenzeitliche Hausse des Bitcoin und anderer Krypto-Assets potenzielle Anleger vom Kauf abgehalten. Zudem habe die konjunkturelle Erholung nach der Corona-Rezession in vielen Schwellenländern, deren Bevölkerungen zu den wichtigsten Goldschmuckkäufern gehören würden, zu wünschen übrig gelassen. Mit Blick auf 2022 würden aber einige dieser Argumente für wieder steigende Kurse sprechen.



Trotz erster Leitzinsanhebungen einiger Notenbanken und voraussichtlich steigender Zinsen für Staatsanleihen dürften angesichts des anhaltend stark erhöhten Inflationsdrucks tief negative Realzinsen verbreitet bleiben. Der USD habe zuletzt nicht länger von der Erwartung einer weniger expansiven US-Geldpolitik profitiert und dürfte folglich nicht mehr allzu schwach tendieren. An den Aktienmärkten hingegen seien wie schon seit Herbst schwankungsreichere Verläufe zu erwarten, da unsicher sei, wie schnell sich die Hauptbelastungsfaktoren, die Corona-Beschränkungen und vor allem die Staus vor großen Containerhäfen auflösen würden und gleichzeitig die Inflation die Konsumlaune vieler Menschen eintrübe.



Für das zweite Halbjahr sei hingegen mit einer konjunkturellen Aufhellung zu rechnen, von der auch Schwellenländer stärker profitieren sollten. Einige Anzeichen würden also auf bessere Zeiten für Goldanleger hindeuten. (21.12.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2021 sprach alles für das Edelmetall: weltweit explodierende Staatsschulden, historisch tiefe Zinsniveaus, stark steigende Inflationsraten, coronabedingte Unsicherheitsfaktoren, massive Lieferkettenprobleme und diverse geopolitische Unruheherde, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Und trotzdem lägen die Goldnotierungen (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) verglichen mit Ende 2020 bei gut 4 Prozent im Minus. Lediglich unter Berücksichtigung des Währungseffektes und durch die deutliche Aufwertung des USD könnten Euro-Anleger ein Plus in Höhe von etwa 4 Prozent verbuchen. Zumeist habe der Goldkurs zuletzt in einer Bandbreite zwischen 1.700 und 1.900 USD pro Feinunze geschwankt. Unter charttechnischen Gesichtspunkten sei durch diese Seitwärtsbewegung im Oktober immerhin der Ausbruch aus dem - seit Verlassen des Allzeithöchststandes bei 2.063 US-Dollar im August 2020 intakten - Abwärtstrend gelungen.