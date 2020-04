- Die Zahl der Privatanleger, die physisches Gold kaufen wollen, hat erheblich zugenommen. Die Raffinerien stehen unter hohem Druck, die Nachfrage zu befriedigen. Zusätzlich werden die unterbrochenen Lieferketten aufgrund der Corona-Sperren den Preis wohl weiter in die Höhe treiben. Gleichzeitig dürfte sich jedoch die unsichere wirtschaftliche Lage negativ auf die Goldnachfrage für Schmuck auswirken - und Schmuck macht immerhin etwa 50% des jährlichen Goldverbrauchs weltweit aus, wobei Indien und China die größten Märkte sind. Zumindest kurzfristig könnte die Nachfrage der Anleger aber den Rückgang auf der Verbraucherseite mehr als ausgleichen.



- Selbst wenn wir von den Sperrungen wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren werden, werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie gravierend sein. Auf Gold wirkt sich diese Lage unterstützend aus.



- Gold ist der einzige Vermögenswert ohne Kontrahentenrisiko. Es kann zum Schutz vor einer Währungsabwertung beitragen, wenn die Zentralbanken die Märkte im Kampf gegen die Corona-Rezession weiterhin mit Liquidität überschwemmen und damit die Inflation möglicherweise anheizen. Nach der globalen Finanzkrise 2008 blieb die Inflation, entgegen der Hoffnung vieler Goldinvestoren, zwar aus - doch diesmal könnte es anders kommen.



Wohin sich der Goldpreis entwickeln wird, ist heute unmöglich zu sagen. Hohe Schwankungen und auch Gewinnmitnahmen sind wahrscheinlich. Offensichtlich erscheint nur, dass die globale Wirtschaft noch länger unter den Sperren und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und dem Ölpreisverfall leiden wird. In dieser Situation lohnt sich Gold als Teil eines gut diversifizierten Portfolios, da es sowohl knapp als auch äußerst liquide ist und zudem kaum mit anderen Vermögenswerten korreliert. Das kann Gold nicht nur zu einem Wertspeicher, sondern auch zur Versicherungspolice machen." (29.04.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der ultimative sichere Hafen für Anleger ist und bleibt Gold. Allerdings bei starker Brandung, denn seit dem Beginn der Corona-Krise Mitte Februar schwankt der Goldpreis außerordentlich heftig und erreichte nach einem tiefen Fall Mitte März vier Wochen später sogar ein neues Allzeithoch in Euro, so die Experten von M&G Investments."Im weltweiten Börsencrash stürzte Gold zwar ebenfalls ab, weil sich Anleger von liquiden Assets trennten und der Verfall des Ölpreises dazu führte, dass viele Zentralbanken ihre Goldkäufe einstellten - aber gleichzeitig konnte das Angebot an physischem Gold kaum mit der Nachfrage mithalten", sage Ritu Vohora, Investment Director im Aktienteam bei M&G: "Goldgestützten ETFs und ähnlichen Produkten flossen im ersten Quartal aus allen Weltregionen netto 23 Milliarden US-Dollar zu. Die Bestände stiegen auf den Rekordwert von 3.185 Tonnen im Wert von 165 Milliarden US-Dollar." Vohora sehe mehrere Faktoren, die sich zukünftig günstig für Gold auswirken dürften: