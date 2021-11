Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche hat sich der Goldpreis deutlich von seinem Wochentief (1.758 USD) lösen können und die Handelswoche oberhalb der Marke von 1.800 USD beendet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufgrund dieser Entwicklung entstehe ein dynamisches "reversal", welches den Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends seit Anfang Juni (akt. bei 1.776 USD) bestätige. Übergeordnet liege der Charme der aktuellen Chartkonstellation in dem bereits diskutierten, verschachtelten Kursmuster. Zur Erinnerung: Die Kursentwicklung der letzten Monate bilde eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die gleichzeitig Teil eines übergeordneten Doppelbodens sei. In diesem Kontext würde ein Spurt über die Marke von 1.834 USD die kleinere Umkehrformation abschließen. Daraus ergebe sich dann ein hinreichendes Anschlusspotenzial, um auch den großen Befreiungsschlag - sprich die Komplettierung des angeführten Doppelbodens - zu vollziehen. Letzteres sei bei einem Spurt über das Juni-Hoch bei 1.916 USD Realität. Als noch früherer Katalysator verleihe bereits die Rückeroberung der 50-Wochen-Linie (akt. bei 1.802 USD) den Ambitionen der Gold-Bullen Nachdruck. Das eingangs angeführte Wochentief sollte indes in Zukunft nicht mehr unterschritten werden.(08.11.2021/ac/a/m)

