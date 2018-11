Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang 2016 befindet sich der Goldpreis in einer seitlichen Schiebezone, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Entwicklung schlage sich im Jahreschart voraussichtlich in einem zweiten Innenstab in Folge nieder. Beim Blick auf die hohe Zeitebene würden zudem die letzten drei Jahreshochs zwischen 1.358 USD und 1.375 USD hervorstechen. Bei einem Sprung über diese Hürden wären sowohl die eingangs beschriebene Tradingrange als auch die o. g. "inside candles" nach oben aufgelöst. Als Sahnehäubchen entstünde dann auch ein neues Investmentkaufsignal seitens des P&F-Charts. Diese Weichenstellung käme also einem großen Befreiungsschlag gleich. Vorher habe der Goldpreis aber bereits ein dickes Brett in Form des Abwärtstrends seit September 2011 (akt. bei 1.222 USD) sowie der flach verlaufenden 200-Wochen-Linie (akt. bei 1.234 USD) zu bohren. Ein Spurt über dieses Barrierenbündel sei die zwingende Voraussetzung dafür, um als Investor über die zuvor angeführten strategischen Leitplanken nachzudenken. Auf der Unterseite gelte es indes, das bisherige Jahrestief bei 1.160 USD zu verteidigen. Ansonsten stünden sofort wieder die Tiefs vom Dezember 2016 bei 1.122 USD bzw. das Mehrjahrestief vom Dezember 2015 bei 1.047 USD zur Disposition. Es sei also ein schmaler (charttechnischer) Grat. (29.11.2018/ac/a/m)



