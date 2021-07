Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Der Goldpreis musste zuletzt einen heftigen Rückschlag hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Durch die charttechnische Brille betrachtet sei es dabei aber lediglich zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die Haltezone aus diversen Hoch- und Tiefpunkten seit 2011 bei knapp 1.800 USD gekommen. Darüber hinaus bestehe der strategische Katalysator in Form der seit Sommer 2020 ausgebildeten Korrekturflagge weiterhin. Das "große Chartbild" habe also keinen ernsthaften Schaden genommen. Vielmehr lege die o.g. Konsolidierungsformation perspektivisch einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 2.072 USD nahe. In diesem Zusammenhang würde die Rückeroberung der 38- bzw. der 200-Tage-Linie (akt. bei 1.824/1.828 USD) für ein erstes Ausrufezeichen sorgen. Für bedeutender würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt allerdings die Marke von 1.920 USD halten. Dieses Level markiere nicht nur den alten Rekordstand aus dem Jahr 2011, sondern ein Sprung über diese Hürde würde gleichzeitig eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation entstehen lassen. Eine abgeschlossene Wendeformation sorge für einen weiteren Fingerzeig in Sachen "Anlauf auf das Rekordhoch". Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es die Kernhaltezone bei knapp 1.800 USD zukünftig nicht mehr zu unterschreiten. (19.07.2021/ac/a/m)

