Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den jüngsten "flash crash" hat der Goldpreis gut verkraftet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem erfolgreichen Test der Kreuzunterstützung aus den bisherigen Jahrestiefs vom März bei 1.678/1.676 USD, einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (1.688/1.680 USD) sowie verschiedenen Trendlinien sei dem Edelmetall ein Candlestick-Umkehrmuster in Form eines sog. "Hammers" gelungen. Perspektivisch biete sich damit die Chance auf Ausprägung eines klassischen Doppelbodens. Der Anlauf der Hochpunkte aus den Jahren 2011 und 2012 bei rund 1.800 USD unterstreiche die aktuellen Erholungsambitionen. Was aus charttechnischer Sicht jetzt noch fehle, sei ein Spurt über die Glättungslinie der letzten 200 Tage (akt. bei 1.810 USD). Den gleitenden Durchschnitt würden die Analysten deshalb als Katalysator für einen Anstieg in Richtung des Junihochs bei 1.916 USD definieren, welches bestens mit dem alten Allzeithoch von 2011 bei 1.920 USD harmoniere. Oberhalb dieser Widerstandszone wäre auch der diskutierte Doppelboden vervollständigt. Dabei könnte das typische Verlaufsmuster des Goldpreises in US-Nachwahljahren helfen, denn Mitte August sei das Edelmetall in eine saisonal freundliche Phase eingetreten. (25.08.2021/ac/a/m)

