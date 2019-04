Ausblick: Kurz vor der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 1.265 USD würden sich die Bullen aktuell versuchen, gegen weitere bearishe Signale zu stemmen. Doch gerade die Dynamik der jüngsten Verkaufswelle spreche weiter für die Stärke der Bären.



Die Short-Szenarien: Breche der Goldpreis in den nächsten Tagen auch unter die Haltemarke bei 1.265 USD ein, dürfte sich die Abwärtsbewegung der letzten Wochen mit neuer Dynamik fortsetzen. Der zusätzliche Trendlinienbruch wäre auch im größeren Bild bearish zu werten und könnte zunächst zu einem Einbruch bis 1.236 USD führen. Werde diese Marke nicht für eine Bodenbildung genutzt, könnte sich der Abwärtstrend bereits bis 1.220 und 1.204 USD ausdehnen.



Die Long-Szenarien: Unterhalb des Widerstands bei 1.295 USD würden die Bären tonangebend bleiben. Erst eine Rückeroberung der Marke würde für eine deutlichere Erholung bis 1.310 USD und darüber an die 1.326 USD-Marke sorgen. Aufgrund der derzeitigen Schwäche sei jedoch fraglich, ob diese Barriere in Richtung 1.346 USD überwunden werden könne. (26.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 1.326 USD setzte beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Ende Februar der vorerst letzte Teil einer dynamischen Erholung ein, die jedoch bei 1.346 USD endete, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seither befinde sich der Kurs des Edelmetalls in einer Korrektur, die zunächst in einer steilen Verkaufswelle an die Unterstützung bei 1.276 USD zurückgeführt habe. Zwar habe nach der Verteidigung der Marke eine Erholung folgen können. Doch sei diese an der Hürde bei 1.326 USD gescheitert und von einer weiteren Abwärtsbewegung abgelöst worden, die in den vergangenen Tagen auch unter die Haltemarke bei 1.276 USD zurückgeführt habe.