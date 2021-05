Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet fester in die neue Woche, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Derweil melde das Wold Gold Council die offiziellen Goldbestände der Notenbanken weltweit. Interessant sei dabei sicherlich, dass die Türkei im März 2,6 Tonnen Gold verkauft habe. Das dürfte angesichts der prekären Lage in der Türkei nicht überraschen. Wohl aber, dass die Bestände, die die Geschäftsbanken bei der Türkischen Zentralbank eingelagert hätten, um 12,9 Tonnen gestiegen seien. Zunahmen der Goldbestände habe es sowohl bei Ungarn (+63 Tonnen) als auch bei Japan (+80,8 Tonnen) gegeben. Zudem seien Indien, Usbekistan aber auch Tschechien und Kasachstan auf dem Markt als Käufer aufgetreten. Dagegen hätten die Philippinen sich von 15,6 Tonnen getrennt. Dennoch sehe es danach aus, als könnten die Notenbanken netto wieder auf die Käuferseite zurückkehren, nachdem sie in den letzten Monaten des vergangenen Jahres netto auf der Verkäuferseite gewesen seien.Solche Meldungen sollten Anleger nicht allzu hoch bewerten. Es seien Momentaufnahmen, die sich hier widerspiegeln würden. Entscheidender werde es tatsächlich, diese charttechnische Korrekturphase zu verlassen und einen neuen Aufwärtsimpuls zu generieren. Dann werde sich der Goldpreis in den kommenden Monaten auf den Weg nach oben Richtung Allzeithochs aufmachen. Fundamental gebe es genügend Rückenwind. Und dabei spiele es keine Rolle, ob die Notenbanken nun kaufen würden oder nicht. Doch aktuell sei es noch nicht soweit, auch wenn die Bullen gerade einen neuerlichen Anlauf unternehmen würden. (03.05.2021/ac/a/m)