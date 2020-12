Paris (www.aktiencheck.de) - Kurz nach dem Bruch der Unterstützung bei 1.797 USD setzte beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang Dezember die erste Erholung seit dem Bruch der zentralen Unterstützung bei 1.848 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe zuletzt kurz über die Hürden bei 1.848 und 1.862 USD geführt, jedoch am Kursziel der Erholung bei 1.875 USD gestoppt. Seither hätten die Verkäufer die Zügel wieder in die Hand genommen und den Goldpreis an die wichtige Unterstützung bei 1.822 USD gedrückt.



Aktuell sehe alles danach aus, als würde auch die 1.822-USD-Marke in Kürze durchbrochen und damit die Verkaufswelle bis 1.807 USD und darunter bereits bis 1.795 USD fortgesetzt werden. An dieser Stelle könnte die Käuferseite Gegenwehr leisten. Werde die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, seien Verluste bis 1.747 USD zu erwarten. Eine Rückeroberung der Hürde bei 1.848 USD würde dagegen eine leichte Entspannung und einen Anstieg bis 1.875 USD ermöglichen. Doch erst darüber hätten die Bullen die Chance, die Erholung bis 1.905 USD fortzusetzen. (14.12.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



