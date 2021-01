Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bis in die erste Januarwoche hinein setzte der Goldpreis seinen Höhenflug fort, doch dann drehte der Wind, so die Analysten der DekaBank.Nachdem die Demokraten im US-Senat eine faktische Mehrheit errungen hätten, habe die Erwartung weiterer expansiver fiskalischer Maßnahmen in den USA für nennenswerte Anstiege der US-Treasury-Renditen und für eine US-Dollar-Aufwertung gesorgt. Beides habe Wind aus den Segeln der Goldpreisentwicklung genommen. Zudem hätten auch einige Aktienindices neue Rekordniveaus erreicht. Die Anleger von physisch hinterlegten Gold-ETFs hätten ihre Bestände jedoch nicht weiter abgebaut, es sei lediglich zu einer Stabilisierung bei den gegen Jahresende 2020 gesunkenen Beständen gekommen. Der Goldpreisrückgang stelle aus Sicht der Analysten der DekaBank keine Trendwende dar, denn die Rahmenbedingungen würden günstig bleiben. Doch führe diese Entwicklung einmal mehr vor Augen, dass auch der Goldpreis starken Schwankungen unterworfen sei.Obwohl die akute Corona-Krise im Jahr 2021 weitgehend überwunden werden dürfte und sich die Weltwirtschaft von den konjunkturellen Rückschlägen erholen werde, bedürfe es noch mehrerer Jahre einer stark expansiven Geldpolitik als Unterstützung. Zudem würden die krisenbedingt massiv gestiegenen Schuldenstände der Staaten nicht nennenswert abgebaut werden. Zwar würden die Analysten der DekaBank für die kommenden Jahre nicht mit einem starken Anstieg der Inflation rechnen, dennoch bleibe das Umfeld für Gold aufgrund der anhaltenden Stützungsmaßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik konstruktiv. Die Corona-Krise habe die erwartete Dauer der ultra-expansiven Geldpolitik sogar verlängert. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden auch in den kommenden Jahren vernachlässigbar niedrig bzw. sogar negativ bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. Da Gold eine Geldanlage ohne laufende Erträge sei, würden die Analysten der DekaBank dem Goldpreis auf lange Sicht nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zutrauen. (Ausgabe Januar 2021) (18.01.2021/ac/a/m)