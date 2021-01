Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) tut sich weiter schwer: Nachdem zu Jahresbeginn der Ausbruch über die Widerstandszone bei 1.950 Dollar nicht gelungen ist, muss sich Gold nun auch noch mit der 200-Tage-Linie auseinandersetzen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch wenn es nach der Saxo Bank gehe, sei dies nur ein Intermezzo. Die Analysten sähen den Start des siebten Rohstoff-Bullenmarktes in den letzten 225 Jahren. Und das werde Gold ihrer Ansicht nach wieder über die Marke von 2.000 Dollar hieven. "Ein Rohstoffbullenmarkt ist Teil eines neuen säkularen Inflationsregimes, an das sich nur wenige Anleger erinnern, da der letzte vor etwa vierzig Jahren endete", habe Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bei der Saxo Bank in den Ausblickbericht der Bank für das erste Quartal gesagt. Das Thema Inflation werde nach Ansicht der Saxo-Bank sehr schnell in den Blick der Investoren rücken und könnte das komplett Jahrzehnt bestimmen. Nach Ansicht von Ole Hansen dürften die Edelmetall-Preise im ersten Quartal gut unterstützt bleiben. Zum einen von einer steigenden Inflation, zum anderen von einem schwachen US-Dollar.Es spreche viel für die Ansicht der Saxo Bank. Das Thema Inflation dürfte eines der bestimmenden Themen in den kommenden Jahren werden. Und es scheine so, als ob viele Anleger dieses Thema noch gar nicht auf dem Schirm hätten. Dabei würden die deutlich steigende Preise für Industriemetalle und auch Energierohstoffe signalisieren, dass eher eine Frage des "Wann" als des "Ob" sein dürfte, wenn es um das Thema Inflation gehe. Kurzfristig helfe das aber wenig. Die Bullen hätten den Ausbruch nicht versagt und das eröffne den Bären die oben schon genannte Chance. Neue Impulse könnte allerdings die FED-Sitzung bringen. Heute Abend werde sich die US-Notenbank zu ihrer ersten Sitzung im Jahr 2021 und ihrer ersten Sitzung während der Amtszeit des neuen US-Präsidenten Biden äußern. (27.01.2021/ac/a/m)