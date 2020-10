Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis arbeitet sich weiter an der Marke von 1.900 Dollar ab, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Blick zurück auf das Jahr 2016: Damals sei Donald Trump gegen Hillary Clinton angetreten. Auch damals habe die Kandidatin der Demokraten kurz vor der Wahl deutlich in den Umfragen geführt. Donald Trump seien kaum mehr Chancen eingeräumt worden. Interessanterweise hätten viele geglaubt, sollte Trump gewinnen, würde der Goldpreis durch die Decke gehen. Und so sei es dann auch gekommen: Donald Trump sei zu einem für viele Beobachter überraschenden Wahlsieg gekommen. Der Goldpreis sei an diesem Tag tatsächlich deutlich nach oben geklettert. Allerdings für nur wenige Stunden: Anschließend sei Gold bis in den Dezember hinein gefallen und habe einen Teil der Gewinne, die im Jahr 2016 aufgelaufen seien, wieder wettgemacht.Drohe dieses Mal ein ähnliches Szenario? Immerhin könnte man durchaus Parallelen zu 2016 ziehen: Der Goldpreis habe auch 2016 deutlich gewonnen und die Wahl habe anschließend zu einem Abverkauf geführt. Selbst wenn die Wahl zum US-Präsidenten kurzfristig für Wirbel sorgen könnte, so werde sich das Umfeld für den Goldpreis nicht ändern - egal ob nun Biden oder Trump im Weißen Haus sitzen würden. Die Schuldenspirale sei in vollem Gange, die Notenbanken würden den Markt mit einer Unmenge an Liquidität versorgen und die Menschen würden sich - ob begründet oder nicht - vor einer aufziehenden Inflation sorgen. Die Notenbank habe mehrfach betont, dass die Zinsen in den kommenden Jahren nicht steigen würden. Das werde sich aller Voraussicht auch nicht ändern, wenn Biden Trump beerben sollte. Kurzum: Einen nachhaltigen Einfluss auf den Goldpreis dürfte die Wahl zum US-Präsidenten nicht haben. Auch Biden werde in den kommenden Jahren kaum aus der Schuldenspirale ausbrechen können. Und das werde den Goldpreis weiter unterstützen. (08.10.2020/ac/a/m)