Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im "HSBC Daily Trading" berücksichtigen wir regelmäßig zyklische bzw. saisonale Kriterien als zusätzliche Einflussfaktoren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse.Dabei stelle der US-Präsidentschaftszyklus einen wichtigen Seismographen dar. Mit einem durchschnittlichen Kursplus seit 1974 von über 17% habe das US-Zwischenwahljahr einiges zu bieten. Innerhalb des vier Jahre umspannenden US-Wahlzykluses stelle das laufende Zwischenwahljahr den besten Teilabschnitt dar. Anfang Mai laufe nun allerdings eine erste Phase mit saisonalem Rückenwind aus, denn zur saisonalen Wahrheit gehöre im Jahr 2022 auch, dass sich der Goldpreis von nun an bis zu Beginn des zweiten Halbjahres eine Atempause gönne.Die kritische charttechnische Situation des Edelmetalls falle also genau in die zyklische Dürreperiode von Anfang Mai bis Anfang Juli. Für einen Hoffnungsschimmer sorge schon jetzt der Blick über den Tellerrand hinaus, denn ab Juli setze dann die saisonal beste Phase des Jahres ein. Dieser zweite Aufwärtsimpuls im typischen Verlaufsmuster des US-Zwischenwahljahres halte bis zum Jahresultimo an und werde lediglich von einer Seitwärtsphase im Oktober/November unterbrochen. Bis dahin müsse der Goldpreis aber noch eine holprige Phase durchstehen. (04.05.2022/ac/a/m)