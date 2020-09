Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir möchten näher auf die seit dem bisherigen Allzeithoch vom 10. August bei 2.050 USD bestehende Atempause eingehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Übergeordnet sei das beschriebene Kräftesammeln wichtig, um den vorangegangenen Kursanstieg zu verdauen. Aus charttechnischer Sicht habe sich dabei ein kleines Dreieck ausgebildet, wobei sich die 38-Tage-Linie (akt. bei 1.939 USD) bereits mehrfach als solide Unterstützung erwiesen habe. Auch im Point & Figure-Chart zeige sich das äquivalente Kursmuster. Ein Anstieg über die Marke von 1.990 USD würde beide Trendfortsetzungsformationen nach oben auflösen. Im Erfolgsfall entstehe also ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Lohn der Mühen dürfte dann ein neuer Rekordstand oberhalb der Marke von 2.050 USD sein. Unter Tradinggesichtspunkten biete sich die Marke von 1.900 USD als Absicherung an, denn unterhalb dieses Levels würde in beiden Chartdarstellungsformen jeweils ein kurzfristiges Ausstiegssignal entstehen. (04.09.2020/ac/a/m)

