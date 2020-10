Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis durchläuft aktuell weiter eine konstruktive Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im bisherigen Monatsverlauf pendele das Edelmetall dabei um die Marke von 1.900 USD. Auf der Oberseite habe sich die Glättungslinie der letzten 38 Tage (akt. bei 1.912 USD) zuletzt zwei Mal als Bremsklotz erwiesen. Da knapp oberhalb des gleitenden Durchschnitts weitere Hürden in Form der Abwärtstrendlinie seit Mitte August (akt. bei 1.917 USD) sowie des alten Rekordhochs aus dem Jahr 2011 (1.920 USD) bestünden, würden die Analysten einen Anstieg über die beschriebene Kumulationszone als Ende des eingangs beschriebenen Kräftesammelns definieren. Vielmehr entstehe dann ein prozyklisches Investmentkaufsignal, welches den Goldpreis perspektivisch Kurs auf das Allzeithoch von Anfang August (2.072 USD) nehmen lassen sollte. Die Hochs bei 1.992/2.015 USD würden auf dem Weg in diese Region wichtige Etappenziele definieren. Auf der Unterseite markieret indes das Tief vom 12. August (1.864 USD) eine erste Rückzugslinie. Die strategische Absicherung könnten Anleger auf Basis der verschiedenen Quartalshochs aus den Jahren 2011 und 2012 bei rund 1.800 USD belassen. (27.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >