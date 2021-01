Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Jahresauftakt mit Knallefekt" - diese Überschrift beschreibt den Start des Goldpreises in das Jahr 2021 äußerst zutreffend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem das Edelmetall im Dezember die Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 1.835 USD) und der horizontalen Bastion bei 1.800 USD als Sprungbrett habe nutzen können, sei gestern auch der Spurt über den seit dem bisherigen Allzeithoch von Anfang August bei 2.072 USD bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 1.902 USD) gelungen. Dank dieser Entwicklung könne die gesamte Atempause der letzten Monate letztlich als klassische Korrekturflagge interpretiert werden. Das nach oben aufgelöste Konsolidierungsmuster lasse perspektivisch einen Anlauf auf das o. g. Rekordhoch erwarten. Aus der Höhe der Flagge ergebe sich langfristig sogar ein Anschlusspotenzial von rund 300 USD, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel von rund 2.200 USD führe. Die beschriebene Flaggenkonsolidierung liefere also eine weitere Steilvorlage, um in den Bereich des strategischen Anlaufziels der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt bei 2.250/2.280 USD vorzustoßen. Als Absicherung auf der Unterseite könnten Anleger - je nach Risikoneigung - entweder die alte Flaggenbegrenzung oder Glättung der letzten 200 Tage heranziehen. (05.01.2021/ac/a/m)

