Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat zuletzt eine kleine Toppbildung abgelehnt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr sei es auf Basis der 23,6%-Korrektur des Hausseimpulses seit August 2018 (1.463 USD) zu einer Stabilisierung gekommen. Aktuell ringe das Edelmetall mit einem nachhaltigen Spurt über die Widerstandszone aus dem Korrekturtrend seit Anfang September sowie der 38-Tage-Linie (akt. bei 1.496 USD bzw. 1.498 USD). Im Erfolgsfall könne die gesamte Verschnaufpause der letzten Wochen letztlich als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Auf einen nachhaltigen Ausbruch lasse derzeit der trendfolgende MACD hoffen, der gerade seine Signallinie von unten nach oben durchschnitten habe. In der Summe liefere das Trendfortsetzungsmuster ein starkes charttechnisches Argument für eine Fortsetzung der Rally der letzten 14 Monate. Das bisherige Jahreshoch bei 1.557 USD definiere dabei ein erstes Etappenziel, während langfristig - abgeleitet aus der großen Bodenbildung der letzten Jahre - unverändert ein Kursziel im Bereich von 1.670 USD im Raum stehe. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft nicht mehr unter das Tief vom 11. Oktober bei 1.474 USD zurückzufallen. (28.10.2019/ac/a/m)





