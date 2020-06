Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir hatten zuletzt auf den Ausbruch aus einem aufsteigenden Dreieck beim Goldpreis hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig seien sie auf die charttechnische Ausgangslage im Point & Figure-Chart eingegangen. Mittlerweile habe das Edelmetall sein Verlaufshoch bis auf 1.779 USD ausbauen können. Damit liege inzwischen auch das diskutierte Einstiegssignal auf P&F-Basis vor. Die zumindest in Europa etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform fördere aber noch ein weiteres interessantes Detail zu Tage: Bei 1.800 USD warte die nächste hartnäckige Barriere. Anhand des Quartals-Candlestickcharts hätten die Analysten die Bedeutung dieser Marke bereits herausgearbeitet. Vor diesem Hintergrund würde ein Spurt über die Marke von 1.800 USD einen wichtigen Katalysator auf dem Weg zum bisherigen Rekordlevel von September 2011 bei 1.920 USD darstellen. Die Analysten würden sogar soweit gehen: Werde der Widerstand bei 1.800 USD geknackt, dann winke perspektivisch auch ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch. Damit schließe sich der Kreis: Das eingangs beschriebene Dreieck bzw. das erste P&F-Einstiegssignal würden einen Sprung über die wichtige 1.800er-Marke erwarten lassen. Dieser ebne wiederum den Weg für einen Durchmarsch in Richtung des Rekordhochs. (25.06.2020/ac/a/m)



