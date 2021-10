Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2021 ist bisher alles andere als ein Sahnejahrgang für den Goldpreis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch sei der Chartverlauf des Edelmetalls derzeit extrem spannend. So sei der Basisaufwärtstrend seit Ende 2015 (akt. bei 1.733 USD) zuletzt zwei Mal lehrbuchmäßig bestätigt worden. Gleichzeitig bestehe die Chance, dass sich die bisherigen Jahrestiefs bei 1.676/1.684 USD als entscheidende Leitplanken eines Doppelbodens erweisen würden. An dieser Stelle werde es interessant, denn das jüngste Low der unteren Umkehr könnte sich zusätzlich als inverse, Schulter-Kopf-Schulter-Formation erweisen. Damit entstehe ein sog. Verschachteltes Kursmuster - nach dem Motto: "Kleiner Boden, großer Boden". Eine Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 1.779/1.793 USD) würde diesem Szenario zusätzlichen Nachdruck verleihen. Gelinge eine positive Weichenstellung, würden Hochs vom Juli/September bei 1.832/1.834 USD das nächste Anlaufziel definieren. Jenseits dieser Hürden wäre die o. g. S-K-S-Umkehr tatsächlich komplettiert. Diese halte dann wiederum ein hinreichendes Anschlusspotenzial bereit, um auch den großen Doppelboden mit einem Spurt über das Juni-Hoch bei 1.916 USD zu vervollständigen. (22.10.2021/ac/a/m)

