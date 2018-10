Paris (www.aktiencheck.de) - Bei 1.159 USD endete der übergeordnete Abwärtstrend bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Mitte August vorerst und das Edelmetall stieg in einer ersten Erholungsbewegung an die Hürde bei 1.220 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Kurz vor dem Erreichen der Marke habe der Wert an den Support bei 1.180 USD zurückgesetzt und dort eine volatile Seitwärtsphase ausgebildet. Der zweite Test dieser Unterstützung sei in dieser Woche ebenfalls erfolgreich verlaufen und in eine steile Kaufwelle gemündet, die Gold über die Hürde bei 1.220 USD habe ausbrechen lassen.



Der Doppelboden bei 1.180 USD und der Bruch der mittelfristigen Abwärtstrendlinie dürften sich kurzfristig bullisch auf den Kurs des Edelmetalls auswirken. Das nächste charttechnische Kursziel der Ausbruchsbewegung sei der Widerstand bei 1.236 USD. Sollte dieser ebenfalls überwunden werden, könnte die Kaufwelle direkt bis 1.265 USD führen. Eine vorherige Korrektur bis 1.210 USD wäre aktuell unproblematisch. Dort dürfte der nächste Anstieg einsetzen. Abgaben unter die Marke hätten einen Test der Unterstützung bei 1.199 USD zur Folge, doch auch von dort wäre mit einer Fortsetzung der Erholung zu rechnen. Erst darunter würden erneute Abgaben bis 1.180 USD drohen. (12.10.2018/ac/a/m)





