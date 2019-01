Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis profitiert erfahrungsgemäß von einem schwächeren US-Dollar, sinkenden Zinsen sowie als "Krisenmetall" von einer wachsenden Unsicherheit an den Märkten, so die Kapitalmarktexperten der Hamburger Sparkasse.



Sollte die Einschätzung der Kapitalmarktexperten richtig sein, dass die US-Notenbank im nächsten Jahr tatsächlich weniger Leitzinserhöhungen vornehme als sie bisher projiziere, dürfte das Gold Aufwind bekommen. Denn eine geringere Anzahl an Zinsschritten sollte sowohl den US-Dollar als auch die Renditen dämpfen. Richtig glänzen dürfte das Gold aber erst dann wieder, wenn der US-Dollar einen Schwächeanfall erleiden sollte. (Ausgabe vom 07.01.2019) (09.01.2019/ac/a/m)





