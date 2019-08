Paris (www.aktiencheck.de) - Anfang August brach der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) nach einer kurzen Seitwärtsbewegung auch über den Widerstand bei 1.433 USD aus und zog anschließend an die nächsthöhere Zielmarke bei 1.510 USD an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem neuen Verlaufshoch bei 1.535 USD sei eine Konsolidierung oberhalb des Supports bei 1.487 USD gefolgt, die in der vergangenen Woche nach oben aufgelöst worden sei. In der Spitze sei Gold bereits bis 1.555 USD angestiegen, ehe ein Pullback an die 1.535-USD-Marke geführt habe.



Die Bullen hätten das nächste Etappenziel bei 1.575 USD klar vor Augen. An dieser Stelle würden sich mehrere Kursziele von Teilstrecken der Rally der letzten Monate treffen. Entsprechend sei dort mit einer Topbildung und einer scharfen Korrektur zu rechnen. Sollte die Marke dagegen ebenfalls übersprungen werden, könnte die Rally bis 1.616 USD und darüber bereits bis 1.660 USD führen. Erst ein Rückfall unter 1.510 USD wäre ein Zeichen für den Beginn einer Korrektur. In diesem Fall käme es zu Abgaben bis 1.487 USD, die sich darunter allerdings bis 1.452 und 1.391 USD ausdehnen würden. (29.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



