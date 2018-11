Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem kurzzeitigen Ausbruch über den Widerstand bei 1.236 USD setzte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Mitte Oktober zu einer weiteren Korrektur an, die zunächst im Bereich von 1.210 USD gestoppt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließende Ausbruchsversuche über die 1.236 USD seien gescheitert und der Wert sei in Folge des steigenden Abgabedrucks bis 1.195 USD zurückgefallen. Doch Anfang November hätten die Bullen die Unterstützung bei 1.205 USD zurückerobert und das Edelmetall in den letzten Tagen wieder über die 1.220 USD-Marke angetrieben.



Die volatile Seitwärtsphase bei Gold gehe in eine neue Runde. Mit dem jüngsten Anstieg hätten sich die Bullen allerdings in eine solide Ausgangsposition für einen Angriff auf die 1.236 USD-Marke gebracht. Oberhalb von 1.220 USD dürfte die zentrale Barriere in Kürze attackiert werden. Gelinge ein Ausbruch, wäre eine Kaufwelle bis 1.245 USD und darüber bis an den Widerstand bei 1.265 USD zu erwarten. Dort könnten die Bären den Abwärtstrend fortsetzen. Falle Gold jedoch zuvor unter 1.220 USD zurück, könnte ausgehend von 1.210 USD der nächste Anstieg starten. Darunter käme es dagegen zu einem Abverkauf bis 1.195 USD. (30.11.2018/ac/a/m)





