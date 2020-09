Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) befindet sich seit Wochen in einer sich weiter zuspitzenden Dreiecksformation, die auf der Unterseite durch die Unterstützung bei 1.920 USD begrenzt ist, von der sich der Wert in den letzten Tagen deutlich lösen konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf der Oberseite stelle sich den Bullen neben der oberen Dreiecksbegrenzung bei derzeit rund 1.965 USD auch der Widerstand bei 1.985 USD in den Weg. An diese Widerstandszone steige das Edelmetall im heutigen frühen Handel an.



Ein Anstieg über 1.965 USD könnte bereits für hinreichend Schwung und entsprechende Anschlusskäufe sorgen, dass auch die 1.985-USD-Marke überschritten werde. Damit könnte Gold zunächst bis 2.015 und darüber bei 2.074 USD steigen. Nachdem es sich um eine sehr ausgedehnte Korrektur gehandelt habe, könnte auch ihr bullisches Ende entsprechend weitreichende Konsequenzen haben und Gold letztlich bis 2.125 und 2.180 USD steigen. Dies gelte auch für den umgekehrten Fall, dass die Haltemarke bei 1.920 USD unterschritten werde. In der Folge käme es zu Abgaben bis 1.885 USD und darunter bis 1.862 USD. (21.09.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >