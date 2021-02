Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hängt fest, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Ganze hinterlasse Spuren. Bei Anlegern, aber auch bei Analysten. Dazu sollte man im Hinterkopf behalten, dass das Gros der Analysten stark prozyklisch denke. Steige eine Aktie, dann werde das gerne in die Zukunft fortgeschrieben. Falle sie dagegen, dann seien Analysten meist auch negativ eingestellt. Und laufe eine Anlage lange Zeit seitwärts, wie aktuell der Goldpreis, dann reduziere man ganz gerne das Kursziel. Und eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters, fördere genau das aktuell zu Tage. Mit der langen Korrektur würden auch die Kursziele der Analysten für den Goldpreis fallen. 40 Analysten und Trader seien demnach befragt worden. Sie sähen den Goldpreis im ersten Quartal bei durchschnittlich 1.900 Dollar, für das Gesamtjahr liege der erwartete Durchschnittspreis bei 1.925 Dollar - für das kommende Jahr bei 1.908 Dollar.Das Muster sei nicht überraschend. Allerdings nicht wirklich nachvollziehbar. Gold sei extrem zyklisch. Das Gros der Aufwärtsbewegung des vergangenen Jahres habe sich auf vier Monate konzentriert. Ähnliche Bewegungen habe es in der Vergangenheit häufiger gegeben. Gold verhalte sich nicht wie die Aktienmärkte, die Stück für Stück nach oben klettern würden. Bullenphasen seien meist deutlich ausgeprägter, würden aber meist nicht so lange dauern. Nur weil Gold aktuell konsolidiere - und eventuell noch einige Wochen weiter konsolidiere - bedeute das nicht, dass nicht der nächste Schub deutlich über 2.000 Dollar, vielleicht sogar über 2.200 Dollar führen werde, bevor sich die nächste Konsolidierung anschließe. (15.02.2021/ac/a/m)