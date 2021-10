Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es hat so verlockend ausgesehen: Getrieben durch einen schwachen Arbeitsmarkt gepaart mit einer hohen Inflation konnte der Goldpreis in der vergangenen Woche deutlich zulegen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Goldpreis habe Fahrt aufgenommen und die Marke von 1.780/1.785 Dollar überwinden können. Ein neuer Aufwärtstrend schien in der Entstehung zu sein, so die Experten vom "Der Aktionär". Doch das Ganze habe nur wenige Tage gehalten. Im Bereich von 1.800 Dollar sei zunächst Schluss mit der Aufwärtsbewegung gewesen. Statt in eine leichte Konsolidierung überzugehen, habe Gold das gemacht, was Gold eben so mache: Es setze zu einer scharfen Korrektur an. Der Bereich von 1.780, der jetzt eigentlich als Unterstützung dienen sollte, sei von den Bären wieder zurückerobert worden und der Goldpreis notiere aktuell im Bereich von 1.765 Dollar. Damit sei das zarte Pflänzchen, das sich Aufwärtstrend genannt habe zunächst vertrocknet.Also alles wieder zurück auf Los? Sei damit der Bereich von 1.680 Dollar, das Doppeltief aus dem Frühjahr, wieder im Spiel? Nicht so schnell! Während der Goldpreis am Freitag deutlich unter Druck gekommen sei, hätten die Minen nur wenig nachgegeben. Der GDX habe den Handel mit einem Prozent im Minus beendet, der GDXJ mit 0,9 Prozent. Die relative Stärke der Minen sei schon in den Tagen vorher positiv aufgefallen. Während also Gold erneut mit dem Rücken zur Wand stehe, würden die Minen Hoffnung machen, dass sich der Rückgang am Freitag noch als Bärenfalle herausstelle. Dennoch: Die Bullen würden nun gut daran tun, die Kräfte zu bündeln und die 1.780 Dollar zurückzuerobern. (18.10.2021/ac/a/m)