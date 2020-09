Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend vom neuen Rekordhoch bei 2.074 USD setzte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zunächst Anfang August zu einer Abwärtswelle an, die der damaligen Volatilität und des vorherigen Anstiegs entsprechend, sehr weit nach unten führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch schon an der Supportzone bei 1.865 USD hätten die Bullen wieder zugeschlagen und Gold an und kurz auch über den Widerstand bei 1.985 USD geführt. Die Hürde markiere auch weiterhin die Oberseite der dreiecksförmigen Konsolidierung, die seither das Bild dominiere und aktuell an die Unterstützung bei 1.920 USD zurückreiche.



Bislang könnten die Käufer das frühere Rekordhoch bei 1.920 USD als Unterstützung verteidigen und damit einen weiteren Rücksetzer bis 1.885 und 1.865 USD verhindern. Sollte ihnen dies weiter gelingen, wäre ein Ausbruch über 1.960 USD nur eine Frage der Zeit und damit auch ein Anstieg aus dem Dreieck wahrscheinlich. Dabei dürfte ein Ausbruch über 1.985 USD hohe Aufwärtsdynamik entfalten und zu einer Kaufwelle bis 2.060 und 2.074 USD führen. Abgaben bis 1.862 USD würden dagegen für die zeitliche Verzögerung des nächsten Anstiegs sorgen. Erst darunter wäre ein Verkaufssignal mit einem Ziel bei 1.747 USD aktiviert. (07.09.2020/ac/a/m)

