Obwohl die Inflationsgefahr den Goldpreis weiterhin stütze, bewege sich das Edelmetall auf einem schmalen Pfad, da das Potenzial für eine straffere Geldpolitik den Markt im Zaum halte, so die Analysten der Bank of America. In einem Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht worden sei, habe die Bank die meisten ihrer Prognosen für Edel- und Basismetalle gesenkt. Mit Blick auf den Goldpreis hätten die Analysten gesagt, dass sie das Edelmetall nun im Jahresdurchschnitt bei 1.828 Dollar sehen würden, was einem Rückgang von 0,8 Prozent gegenüber ihrer vorherigen Prognose entspreche. Für das vierte Quartal sehe die Bank den Goldpreis wieder über 1.900 USD je Unze steigen.



Gleichzeitig habe die Bank auch ihre Silberprognose gesenkt. Die Analysten würden den Silberpreis in diesem Jahr im Durchschnitt bei 27,71 Dollar pro Unze sehen, was einem Rückgang von 3,9 Prozent gegenüber der vorherigen Prognose entspreche. Die Analysten hätten hinzugefügt, dass sie in Zukunft Silber gegenüber Gold bevorzugen würden. "Gold bewegt sich weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Zinsen und Inflation, während Silber von einem sich beschleunigenden Wachstum profitieren sollte. Silber wird aufgrund der steigenden Nachfrage in Solarpanels und dem Wachstum in elektrischen Anwendungen bevorzugt", so die Analysten.



Die Analysten hätten sich mit Blick auf die Minenaktien geäußert. Der Top Pick im Bereich der Senior-Produzenten sei Newmont. Dazu geselle sich Franco Nevada bei den Royalty-Unternehmen. Bei den Silberaktien sei der Top-Pick der Analysten Wheaton Precious Metals, während der Top-Intermediate-Edelmetall-Pick Pan American Silver sei. Der Top-Goldproduzent der Bank sei SSR Mining. (13.07.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich gestern im Handelsverlauf zwar erholen, ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 1.800 Dollar will dem Edelmetall aber aktuell nicht gelingen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Gold- und Silberaktien hätten sich gestern in Nordamerika durch die Bank schwach präsentiert, in Australien habe am heutigen Morgen dagegen bei einigen Werten eine Stabilisierung stattgefunden. Die Bank of America habe jetzt aber ihr Kursziel sowohl für Gold als auch für Silber reduziert.