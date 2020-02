Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Angesichts der Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus und der zum Teil deutlichen Reaktionen an manchen Rohstoffmärkten hielt sich der Preisanstieg von Gold in den vergangenen Wochen in überraschend engen Grenzen, so die Analysten der DekaBank.



Obwohl an den Aktien- und Rentenmärkten - und auch am Rohölmarkt - der Anstieg der Risikowahrnehmung zum Teil deutlich zu spüren gewesen sei, habe sich Gold nur geringfügig und vorübergehend verteuert. Zwar hätten Investoren weltweit mehr Geld in physisch hinterlegte Gold-Fonds angelegt, doch auch hier seien die Reaktionen sehr besonnen gewesen. Offenbar würden die Goldmarktteilnehmer auf die beherzten Maßnahmen vertrauen, die China und andere Nationen zur Eindämmung des Virus ergriffen hätten. Auch die Analysten der DekaBank würden mit der Wirksamkeit dieser Maßnahmen rechnen und keine Revision unserer Goldpreisprognose vornehmen.



Perspektiven: Gold gelte weltweit als Krisenwährung. Entsprechend steige der Goldpreis in Krisenzeiten oft stark an. Üblicherweise sinke er wieder, wenn eine Krise abflaue. In Zeiten ohne akute Krisen werde der Goldpreis vor allem vom Zinsniveau in den USA beeinflusst. Die US-FED und auch die Europäische Zentralbank hätten zur Jahresmitte 2019 ihren Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik abgesagt und seien erneut in den expansiven Modus gewechselt. Allerdings würden die Analysten der DekaBank damit rechnen, dass im Prognosezeitraum keine weiteren expansiven Maßnahmen seitens der Notenbanken mehr ergriffen würden. So dürfte der Goldpreis - im Gegensatz zu 2019 - im Jahr 2020 keinen erneuten Schub von dieser Seite erhalten. Das risikolose Zinsniveau, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, bleibe allerdings niedrig. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. Zu beachten sei, dass die politische Unsicherheit aufgrund der Handelskonflikte und der Abschwächung der Weltwirtschaft bis auf Weiteres vergleichsweise hoch bleibe, was jederzeit für stärkere Preisschwankungen sorgen könne. Mittelfristig dürfte sich Gold unter den gegebenen Rahmenbedingungen einerseits nicht nachhaltig verbilligen. Andererseits würden die Analysten der DekaBank dem Goldpreis auf lange Sicht aber auch nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zutrauen. (Volkswirtschaft Rohstoffe Februar 2020) (07.02.2020/ac/a/m)



