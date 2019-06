Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir hatten zuletzt die vielversprechende Ausgangslage des Goldpreises gewürdigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als entscheidende Chartmarke hätten sie dabei das Niveau von rund 1.370 USD herausgearbeitet. Jenseits dieses Levels wäre die Bodenbildung der letzten Jahre endgültig abgeschlossen, welche dann ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 300 USD bereithalten würde. Für ein weiteres Ausrufezeichen hinter der Bedeutung dieses Signalgebers sorge der Point & Figure-Chart des Goldpreises. Diese, in Europa etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform, zeichne sich durch einen höheren Grad an Objektivität aus. Durch das Herausfiltern kleinerer Kursschwankungen werde das Marktrauschen reduziert und die großen Trends per Saldo klarer abgebildet. Letztlich würden sich somit neue Investmentkaufsignale anhand dieser Chartart exakter definieren lassen. Da die Hochs der letzten Jahre regelmäßig bei rund 1.370 USD ausgeprägt worden seien, entstünde oberhalb dieser Schlüsselmarke auch im P&F-Chart ein großes Investmentkaufsignal! Zwei kleinere Kaufsignale würden derzeit erste Hinweise auf ein Lüften des diskutierten Deckels liefern. Insgesamt würden die unterschiedlichen Chartarten also derzeit Hand in Hand gehen. (19.06.2019/ac/a/m)

