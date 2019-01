Wien (www.aktiencheck.de) - Derzeit preist der Markt (Zins-Futures) noch eine weitere US-Zinsanhebung im Dezember und knapp eine weitere in 2019 - sollten wie von uns erwartet im ersten Halbjahr noch zwei weitere Zinsanhebungen folgen, dürfte das dem Goldpreis zwischenzeitig noch einmal einen Dämpfer versetzen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Auch das US-Renditeniveau würde in diesem Fall noch einmal ansteigen und in die gleiche Richtung wirken. Die Prognosen der Raiffeisen Bank International AG für den Goldpreis würden für die nächsten Monate dementsprechend nur einen leichten Preisanstieg erwarten.



Über diesen Zeithorizont hinaus werde der Ausblick für Gold dann aber viel positiver: In ihrem Basisszenario würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG davon ausgehen, dass sich die US-Wirtschaft gegen Ende 2019 drastisch abkühle und 2020 eine (leichte) Rezession durchlebe. Sogar US-Zinssenkungen wären dann wieder ein Thema. Aus Sicht der Analysten ein optimales Umfeld für den Goldpreis auf Sicht 2020. Der Weg dahin dürfte zwar volatil bleiben, da vorerst der Markt noch zwischen Konjunkturängsten (so wie derzeit), weiterhin starken US-Daten (zumindest im ersten Halbjahr 2019) und Zinsanhebungen hin und her gerissen bleiben dürfte. Die lange Durststrecke beim Goldpreis sollte aber mit diesem Ausblick weitgehend vorbei sein, und angesichts der extrem negativen Marktstimmung betreffend Gold im Sommer würden die Analysten erwarten, dass das August-Tief beim Goldpreis selbst bei einigen weiteren US-Zinsanhebungen nicht mehr erreicht werde. Auf Eurobasis dürfte der Goldpreisanstieg geringer ausfallen, da die Analysten zeitgleich (bis 2020) auch eine deutliche Abwertung des USD gegenüber dem Euro erwarten würden. (Ausgabe vom 20.12.2018) (04.01.2019/ac/a/m)





