"Der Markt schaut auf die niedrigen Zinsen", so Bart Melek, Analyst bei TD Securities. Seiner Ansicht spreche das Momentum klar für weiter steigende Goldpreise. Dazu geselle sich auch ein Short-Coverage. Bei den US-Staatsanleihen gebe es aktuell signifikante Tiefs und das spiele dem Goldpreis in die Karten, habe Melek gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt.



Phil Streible, Analyst bei Blue Line Futures, sehe ein potenzielles Ziel von 2.200 Dollar bei dieser Bewegung bei Gold. Seiner Ansicht nach gebe es aktuell zwei verschiedene Arten von Anlegern: Diejenigen, die in ihrer Short-Position ausgestoppt würden, und diejenigen, die Angst hätten, etwas zu verpassen. Beide würden den Goldpreis weiter nach oben treiben. "Wir befinden uns auf einem Rekordniveau. Das nächste große Ziel wären 2.110 Dollar." Das wäre das wahre Hoch aus 2011, wenn man es um die Inflation bereinigen würde.



Tatsächlich gelte ein alter Spruch an der Börse: Ein neues Hoch ziehe ein neues Hoch nach sich. Dennoch: Anleger sollten auch einmal in Ruhe den Chart betrachten. Sowohl Gold und noch mehr Silber würden leicht parabolisch aussehen. Eine solche Bewegung rufe auch nach einer Korrektur. Auch wenn diese nicht heute oder morgen eintreten müsse, so könne sie doch vergleichsweise deutlich ausfallen. Doch dürfte diese wiedergekauft werden. Der Trend sei und bleibe stark bei den Edelmetallen. Und das neue Rekordhoch wirke aktuell wie eine Befreiung. Der Bullenmarkt habe das Potenzial, sich noch einige Monate beziehungsweise Jahre hinzuziehen. (05.08.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der 04. August 2020 - ein Tag für die Geschichtsbücher, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Nachdem der der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den Tagen zuvor bereits im Future-Kontrakt (Dezember-Future) kurz über die Marke von 2.000 Dollar habe schielen können, sei es gestern auch beim Spot soweit gewesen. Der Goldpreis habe die Marke von 2.000 Dollar geknackt und sich im weiteren Handel sogar nach oben absetzen können. Auch heute halte das Momentum an.