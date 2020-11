Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte vom Durcheinander rund um die US-Präsidentschaftswahl nicht profitieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Wenn sich der Trubel um die US-Wahl lege, dann dürfte ein anderes, bekanntes Problem wieder in den Vordergrund treten: Covid 19. Die steigende Zahl an neuen Corona-Infektionen in den USA dürfte seiner Ansicht nach dem Goldpreis Rückenwind verleihen. "Die steigende Zahl der Covid-19-Fälle in den USA könnte der Haupttreiber hinter dem nächsten Goldpreisanstieg sein. Dazu gesellen sich die nicht erfolgreichen Versuche von verschiedenen Pharmaunternehmen, einen Impfstoff zu entwickeln", sage er. Daher mache es auch keinen Unterschied, wer die Wahl gewinne. Die nächste Corona-Welle werde Gold weiter nach oben hieven. Das Edelmetall werde auch 2021 weiter steigen. Die Welt habe nach wie vor Probleme damit, das Virus zu bekämpfen. Seiner Ansicht nach werde Gold allerdings deutlich weniger volatil sein. Dafür dürfte die Volatilität auf dem Aktienmarkt steigen.Der Aktionär sehe aus fundamentaler Sicht v.a. die neuen Konjunkturprogramme, die in den USA nach der Wahl auf den Weg gebracht werden dürften, als Treiber hinter dem Goldpreis. Tatsächlich mache es wenig Unterschied, wer im Weißen Haus sitze. Die Schulden dürften weiter steigen, die Zinsen hingegen nicht. Die Bilanz der US-Notenbank werde aufgebläht bleiben. Und all das dürfte dem Goldpreis in die Karten spielen. Zunächst gehe es allerdings darum, die Korrektur zu beenden. Nachdem Gold jüngst einen Doppelboden bei 1.850/1.860 USD ausgebildet habe, würde ein Sprung über 1.940 USD ein starkes Zeichen sein. (05.11.2020/ac/a/m)