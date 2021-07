Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich gestern im Tagesverlauf erholen und beendete den Tag genau wie Silber deutlich im Plus, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Rückblick: Noch Anfang Juni seien die Bullen beim Goldpreis am Drücker gewesen. Gold hatte vorher rund 230 Dollar an Wert zulegen können und es schien so, als ob ein längst fälliger Rücksetzer ausbleiben würde, so die Experten von "Der Aktionär". Doch das Sentiment sei damals bereits leicht überhitzt gewesen und so hätten die Bären die Aussage der US-Notenbank zum Anlass genommen, den Goldpreis deutlich nach unten zu drücken. Betrachte man es nüchtern, dann sei der "Grund" für diesen Rücksetzer doch reichlich konstruiert gewesen. Die FED habe selbst davon gesprochen, 2023 die Zinsen zweimal anheben zu wollen. Einige Marktteilnehmer würden nun beginnen, einen Zinsschritt bereits 2022 einzupreisen. Doch nüchtern betrachtet: Würde das etwas am Gesamtbild ändern?Morgen stehe der Arbeitsmarktbericht in den USA auf der Agenda. Würden weniger Stellen geschaffen als erwartet, dann könnte dies schnell als Anlass genommen werden, die Zinsängste herunterzuspielen. Das Sentiment jedenfalls habe sich nicht nur abgekühlt, es sei in Rekordzeit reichlich negativ geworden. Und das wiederum spreche für eine neuerliche Aufwärtsbewegung in den kommenden Tagen und Wochen. Zur Erinnerung: Auch im vergangenen Jahr habe die große Aufwärtsbewegung bei Gold im Juli begonnen. Wiederhole sich die Geschichte? Die Chancen stünden besser als es der Kurs und vor allem die Stimmung vermuten lasse. Doch die großen Bewegungen bei Gold hätten praktisch immer in einer extrem negativen Stimmungslage begonnen. Die Bären sollten sich nicht zu sicher fühlen - das negative Sentiment spreche bei Gold eher für steigende Kurse. (01.07.2021/ac/a/m)