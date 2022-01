"Im Jahr 2021 hat der inländische Goldverbrauch aufgrund der bemerkenswerten Ergebnisse der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas und der Prävention und Kontrolle der Epidemie im Allgemeinen einen Erholungstrend beibehalten und ein schnelles Wachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum (2020) erzielt", habe der Verband in einer Erklärung gesagt.



Das Wachstum des chinesischen Goldverbrauchs sei von Goldschmuck angeführt worden, der im Jahresvergleich um 44,99 Prozent auf 711,29 Tonnen angestiegen sei. Der Verbrauch von Goldbarren und -münzen sei im Jahr 2021 um 26,87 Prozent auf 312,86 Tonnen gestiegen.



Der Verband habe auch gesagt, dass die Goldproduktion des Landes im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 9,95 Prozent auf 328,98 Tonnen zurückgegangen sei. Der jährliche Produktionsrückgang sei auf die Schließung von Minen in Shandong und Henan, Chinas wichtigsten goldproduzierenden Provinzen, zurückgeführt worden, nachdem einige Goldminenunfälle Sicherheitsinspektionen und Nachbesserungen erforderlich gemacht hätten.



Die physische Nachfrage nehme zu, der Goldpreis aber kümmere sich darum wenig. Wie bereits mehrfach geschrieben, bestimme der Terminmarkt maßgeblich über den Preis des Edelmetalls. Charttechnisch sei die Marke von 1.780 Dollar für die Bullen weitaus bedeutender als die runde Marke von 1.800 Dollar. (27.01.2022/ac/a/m)







Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kann sich auch am Donnerstag nicht von dem Druck, der im Anschluss an das Treffen der US-Notenbank entstand, lösen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Bislang halte sich das Edelmetall zwar über der runden Marke von 1.800 Dollar. Doch die Bären hätten den Rückenwind durch die Ankündigung einer Zinsanhebung im März genutzt und den Goldpreis unter die Marke von 1.835 Dollar gedrückt. Da helfe es auch nichts, dass die physische Nachfrage nach wie vor stark sei. Eine Meldung aus China zeige, wie stark die Goldnachfrage gestiegen sei.