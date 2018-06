Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der typische Verlauf des Goldpreises in Zwischenwahljahren der USA ist zwar grundsätzlich sehr konstruktiv, wird aber durch eine saisonale Schwächephase von Mai bis Anfang Juli unterbrochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



An Letztere scheine sich das Edelmetall aktuell zu halten. Dieses temporäre Luftholen gebe den Analysten die Gelegenheit, die großen Stellschrauben auf Monatsbasis herauszuarbeiten. Im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns möchten sie dabei mit der Unterseite beginnen. Als Kernunterstützung würden sie die Kombination aus dem Aufwärtstrend seit Ende 2015 sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.248 USD bzw. 1.238 USD) ansehen. Diese Bastion gelte es in Zukunft unbedingt zu verteidigen, weshalb sie auch als strategische Absicherung bestehender Long-Positionen geeignet sei. Auf der Oberseite habe die Marktteilnehmer zuletzt indes zwischen 1.358 USD und 1.375 USD regelmäßig der Mut verlassen. Da bei einem Sprung über dieses Level eine multiple inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigt wäre, käme eine positive Weichenstellung einem absoluten Befreiungsschlag gleich. Per Saldo handle es sich aktuell also um eine klassische "hopp oder Topp"-Situation. In der saisonal guten Phase von Anfang Juli bis Ende des Jahres würden dann die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch steigen. (25.06.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.