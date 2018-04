Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ging es in den vergangenen Wochen nur seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei oberhalb des mittelfristig maßgebenden Aufwärtstrends gehalten, hätten aber die Widerstandszone um 1.358 USD nicht nachhaltig durchbrechen können. Zuletzt sei der Kursverlauf zum Aufwärtstrend zurückgefallen.



Die kurzfristig aufkommende Abwärtsdynamik berge die Gefahr, einen Trendbruch nach sich zu ziehen. Rutsche Gold unter 1.325 USD, könnten auch wieder 1.307 USD erreichbar werden. Darunter sei dann weiterer Platz bis in den Bereich der Unterkante des mehrwöchigen Abwärtstrendkanals gegeben, welche derzeit bei 1.292 USD verlaufe. Erst oberhalb der 1.358 USD zum Schlusskurs werde das Chartbild bullischer, was Kursgewinne bis 1.375 USD nach sich ziehen könnte. (24.04.2018/ac/a/m)







