Belastend würden derzeit der starke US-Dollar, die geldpolitischen Erwartungen in den USA und das derzeit generell schwächere Anlegerinteresse wirken - ETFs habe zuletzt deutliche Abflüsse verzeichnet. Es werde erwartet, dass die ultra-lockere Geldpolitik der US-Notenbank bald zu Ende sein werde.



Aktuell würden jedoch die hohen und weiter steigenden Inflationsraten weiter für ein Investment in Gold sprechen. In Deutschland erreiche die Inflation im September mit 4,1% ein neues 28-Jahreshoch, Tendenz steigend. Gold dürfte also bei den privaten Anlegern weiter als Inflationsschutz gefragt sein.



Und auch in China sei Gold als sicherer Hafen beliebt. Prognosen von Yiyi Gao, Senior-Analyst bei Metals Focus, zufolge, werde sich die Investitionsnachfrage im Land um 33 Prozent und die Schmucknachfrage um vermutlich 43% im Jahresvergleich erholen. Gemäß Daten der Statistikbehörde Hongkong hätten sich in den Monaten Januar bis August dieses Jahres die Netto-Importe aus Hongkong auf 174 Tonnen summiert.



"Der Aktionär" sehe die aktuelle Konsolidierungsphase beim Goldpreis weiter als langfristige Chance. Anleger könnten das derzeitige Niveau zum Ausbau der physischen Goldbestände weiter nutzen. Der kanadische Maple Leaf und der südafrikanische Krügerrand würden hier zu den interessantesten Goldmünzen am Markt gehören. (01.10.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat am Donnerstag nach der deutlichen Talfahrt zuvor ein Lebenszeichen gegeben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dabei habe das Edelmetall wieder über 1.750 USD je Feinunze steigen können. Zu einem positiven Abschluss für den Monat September habe es allerdings nicht gereicht. Das Edelmetall habe im Monatsverlauf gut 3% an Wert verloren.