Paris (www.aktiencheck.de) - Geht es an den Kapitalmärkten hektisch zu, steuern Anleger in der Regel den vermeintlich sicheren Goldhafen an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Für Gold spreche nicht nur die nach wie vor präsente Coronakrise. Kurz- und mittelfristig dürfte das Edelmetall vielmehr von den weltweit auf den Weg gebrachten wirtschaftsstimulierenden Maßnahmen profitieren. Vor allem die extrem expansive Geldpolitik der Zentralbanken dürfte den Goldkurs stützen. Denn zum einen könnte die ultra-lockere Geldpolitik über kurz oder lang die Inflation beflügeln. Zudem entgehe einem Anleger in einer Niedrigzinsphase wenig an Ertrag, wenn er in zinsloses Gold investiere.Hinzu kämen die weltweit gigantischen und schuldenfinanzierten Konjunkturpakete, deren Folgen noch nicht absehbar seien - die mit Sicherheit aber dazu beitragen dürften, dass krisenfeste Anlagen wie Gold nicht an Attraktivität verlieren würden. Dass in nicht allzu ferner Zukunft der Handelsstreit der beiden Streithähne USA und China wieder ein wenig mehr Fahrt aufnehmen könnte und damit einhergehend auch die Sorgen zahlreicher Anleger wieder zunehmen würden, sollte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden - und könnte Gold zusätzlich beflügeln. Gleiches gelte selbstverständlich auch für eine befürchtete zweite Coronawelle. (19.06.2020/ac/a/m)