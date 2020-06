Im gleichen Atemzug hätten Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel sehr stark lockern müssen, sodass nunmehr in fast allen großen Industrieländern die Leitzinsen bei null lägen oder sogar negativ seien. Damit sei für die Notenbanken das Ende der Fahnenstange erreicht. Mehr Zinssenkung gehe nicht und sie würden sich auf Kaufprogramme fokussieren, die zu einer starken Ausweitung der Bilanzsummen führen würden. So habe die EZB Anfang Juni das Volumen ihrer Anleihekäufe um 600 Mrd. Euro auf 1.350 Mrd. Euro aufgestockt.



Indem die risikolosen Zinsen nun für vermutlich lange Zeit extrem niedrig oder sogar negativ bleiben würden, seien die Opportunitätskosten für das zinslose Gold spürbar gesenkt worden. Für Gold bedeute dies eine anhaltende Unterstützung, solange sich die Zinsen für Staatsanleihen nicht nachhaltig und spürbar von der Nulllinie wegbewegen würden. Zusammen mit den bestehenden politischen Unsicherheiten aufgrund der Handelskonflikte zwischen China, USA und nun auch Europa sowie der steigenden Zahlen an Neuinfektionen scheine der Weg für ein neues Allzeithoch frei.



Temporär dürfte das Edelmetall nach diesem Höhenflug aber erst einmal eine Atempause einlegen. Dafür spreche zum einen, dass die Goldnachfrage hier im Euroraum aufgrund der Stimmungsverbesserung unter Unternehmen und Haushalten abebben sollte. Schließlich werde die Wirtschaft hierzulande wieder hochgefahren, der ifo-Geschäftsklimaindex stelle sogar eine V-förmige Erholung der Konjunktur in Aussicht. Für die Geldpolitik gebe es derzeit keinen Grund, nochmals nachzulegen. Damit würden zunächst weitere Impulse entfallen. Inflation sei zumindest derzeit ohnehin kein Thema.



Zum anderen bleibe die Nachfrage nach Gold in Asien äußerst fragil, insbesondere in den beiden wichtigsten Ländern China und Indien. In Indien, dem weltweit bedeutendsten Markt für Goldschmuck, seien viele Geschäfte noch geschlossen. Zugleich seien deren Goldimporte im Mai um 98% eingebrochen. Erholungstendenzen, die eine Unterstützung für den Goldpreis bieten würden, seien nicht auszumachen. Vielmehr dürften sich steigende Corona-Fallzahlen in Asien als zusätzliche Belastung erweisen.



Insgesamt werde die Goldnachfrage in den Industrieländern im Zuge der sich abzeichnenden konjunkturellen Erholung nachlassen, während sie in Asien weiterhin schwach bleibe. Dies dürfte ausreichen, den Goldpreis in den Sommermonaten in Richtung 1.600 USD/Uz. korrigieren zu lassen. Diese Korrektur könnte dann aber zum Einstieg genutzt werden, da das Edelmetall schon durch die Geldpolitik mittelfristig gut unterstützt bleibe. (26.06.2020/ac/a/m)







